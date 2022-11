Mentre sul fronte Di Silvio non si registrano sostanziali novità, essendo ancora in sospeso la questione del bonifico da 40 milioni proveniente dal presunto sceicco, arrivano notizie da parte del fondo che si starebbe muovendo per ladellaGià ieri si era diffusa la voce di un interessamento da parte di un gruppo angloamericano , e l'indiscrezione sarebbe confermata. A rilanciare la notizia è ancora La Repubblica. Secondo il quotidiano, il gruppo composto da fondi di matrice USA e inglese sarebbe giàdopo aver quindi prodotto tutta la documentazione necessaria (passaggio mai effettuato dal gruppo Di Silvio) e ora starebbe effettuando la, cioè l'analisi dei conti del club, altro step sempre mancante per gli Al Thani.