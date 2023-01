Sono ore concitate per il futuro della, con vari soggetti che si agitano attorno al club blucerchiato, in questo momento a forte rischio. Massimo Ferrero, come noto, è alla ricerca di finanziatori nella speranza di tornare al comando, ma questa situazione sta facendo perdere tempo prezioso al club, bloccando anche il mercato. Oltretutto, le voci circa le difficoltà nell'arrivare al bond con Oaktree aumentano l'incertezza.Secondo Il Secolo XIX, negli ultimi tempi starebbe recitando un ruolo chiave, in particolare nella figura di Marco. Il dirigente dell'advisor è infatti chiamato al compito (durissimo) di mediare per trovare una soluzione in grado di mettere d'accordo i vari attori della vicenda. Obiettivo, mantenere valido il Trust, ad oggi a rischio per eventuale impossibilità di raggiungere lo scopo, accontentare almeno parzialmente Ferrero, che deve dare l'assenso, e garantire ladella Sampdoria.- Nel frattempo, come noto Ferrero sta cercando di ottenere da Oaktree un bond convertibile. In caso ci riuscisse, cosa peraltro non scontata, non sarebbe così semplice mantenere fede alla parola. Il bond avrebbe durate biennale, quindi il Viperetta guadagnerebbe virtualmente due anni in sella al club. Ci sarebbe però il rischio di, in favore dei sottoscrittori del bond. Il CdA, invece, una volta approvato il bilancio avrà esaurito il suo compito. A quel punto, verrebbe composto un nuovo consiglio mixando elementi della proprietà e dei sottoscrittori.