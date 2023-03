Si torna a parlare di Massimo Zanetti in ottica Sampdoria. Nonostante la smentita di qualche tempo fa, l'imprenditore proprietario della Segafredo sembrerebb ancora in orbita blucerchiata. Secondo l'edizione de La Repubblica Zanetti inizialmente avrebbe valutato l’opzione di un ingresso in società attraverso il prestito convertibile, ossia il famoso bond, ma adesso avrebbe un'altra idea. L'imprenditore sarebbe intenzionato a puntare su un'azione 'in solitaria' valutando il momento più opportuno in cui intervenire.



Per la Samp, al momento, ci sarebbero tre strade in piedi. Zanetti con Baraldi, appunto, ma anche Alessandro Barnaba di Marlyn Partners e Raffaele Mincione di Wrm, divisi tra trattativa diretta e sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile. Il passaggio successivo a queste due opzioni sarebbe il concordato preventivo in tribunale. Dopo i 120 giorni di 'scudo' protettivo, potrebbe essere questo il destino della Samp.