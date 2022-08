Arrivano nuovi aggiornamenti in merito ai possibili pretendenti alla Sampdoria. Uno degli ultimi in ordine cronologico sarebbe il gruppo Wrm Capital, di Raffaele Mincione, che avrebbe dietro di sé un investitore inglese. La società del finanziere è già in data room, il ‘luogo’ virtuale riservato ai soggetti interessati all'acquisizione della Sampdoria già transitati dai filtri preliminari richiesti dal trustee Gianluca Vidal.



Della trattativa sulla Sampdoria, scrive Il Secolo XIX, non si interesserebbe Mincione direttamente bensì due collaboratori della sede londinese del gruppo. Uno dei nomi in questione è quello di Fabrizio Boaron. Wrm e il suo investitore segreto sarebbe interessato alla Sampdoria e agli immobili della famiglia Ferrero. Wrm Group, oltretutto, è partner di Conad e alla ricerca di nuovi spazi per eventuali punti vendita.