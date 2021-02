Il gol di Chiesa ha smorzato l’umore cupo in una serata da dimenticare e mantiene la porta aperta verso i quarti di Champions League. Anche dopo il brutto ko con il Porto, la Juventus mantiene un vantaggio netto nelle preferenze dei bookmaker: in vista del ritorno a Torino, riferisce Agipronews, su Snai i bianconeri si giocano a 1,60 nelle scommesse sul passaggio del turno, con la squadra di Conceiçao staccata a 2,25. Nella partita allo Stadium, a Pirlo e i suoi servirà vincere per 1-0 oppure con almeno due reti di scarto: nel primo caso, l’obiettivo è fissato dagli analisti a 7,50, mentre per un successo "largo" (scommessa «1 handicap») l’offerta è a 2,30.