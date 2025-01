Champions League, comanda il Liverpool: favorito per la vittoria a 5,00. Tra le italiane, chance solo per l’Inter a 12,00

AFP via Getty Images

La fase campionato della nuovaha emesso i suoi verdetti e, tra le italiane, per ora sorride solo l’promossa agli ottavi con un bottino di tutto rispetto: appena un gol subito, sette clean sheets e il quarto posto finale. Non è un caso, dunque, che gli esperti di Sisal considerino la squadra di Inzaghi l’italiana con più chance di conquistare la vittoria nella competizione, a quota 12,00. Atalanta, Milan e Juventus, rispettivamente nona, tredicesima e ventesima, dovranno giocarsela ai Playoff: il sogno per loro sembra più lontano, tutte e tre sono proposte vincenti a 33,00. Insieme all’Inter, agli ottavi, tra le altre squadre, ci sarà anche il Liverpool, regina indiscussa di questa prima fase del torneo.

I Reds hanno dimostrato di aver metabolizzato l’addio di Klopp, dominando con sette vittorie su otto, primo posto in sicurezza e una sola sconfitta ininfluente all’ultimo turno, giustificata anche da un ampissimo turnover. La squadra di Slot, al momento, è quella da battere, con la vittoria a 5,00 A inseguire, c’è un’altra inglese, l’Arsenal, staccato di due punti in classifica dal Liverpool e protagonista di un’ottima prima fase, con sei vittorie, un pareggio e una sconfitta: il successo dei Gunners si gioca a 6.00. Sul terzo gradino del podio, le spagnole Real Madrid e Barcellona: i blancos sono tra le big che, a sorpresa, sono ai Playoff mentre i catalani hanno centrato l’obiettivo ottavi, entrambe sono date vincenti a 7,50. Il Manchester City ha rischiato di rivelarsi la sorpresa in negativo della nuova Champions, qualificandosi ai Playoff per il rotto della cuffia. Nonostante questo, la squadra di Guardiola resta tra le favorite, a 9,00, stessa quota per un’altra big del calcio europeo rimandata ai Playoff, il Bayer Monaco. Staccate dalle favorite il Paris Saint Germain, a 20,00, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, a 25,00.