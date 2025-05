Champions League, Hakimi: "Non dimentico lo Scudetto con l'Inter ma farò di tutto per batterli con il PSG"

Getty Images

L'attuale giocatore del Paris Saint-Germain finalista di Champions League,ha parlato - intervistato da France Télévisions - dell'ultima partita della stagione, prima dell'inizio del Mondiale per Club, in programma all'Allianz Arena dove il club parigino se la vedrà contro l'Inter di Simone Inzaghi per la conquista del principale trofeo europeo per club.dove ha militato nella stagione 2020/21, vincendo lo Scudetto con Antonio Conte in panchina., dopo la vittoria della Coupe de France contro il Reims.

- "È una finale di Champions League, la mia prima grande finale europea con il Paris Saint-Germain. Sarà un momento molto importante. Inoltre di fronte ci sarà l'Inter.Sono felice di giocare contro di loro.Il mio sogno è chiudere bene la stagione col PSG, vincendo la Champions. Siamo il Paris e ogni titolo conta, dobbiamo vincere per i nostri tifosi. Abbiamo visto l'Inter eliminare grandi squadre, ha un'identità molto chiara e grandissimi giocatori. Bisogna restare concentrati e puntare sui nostri punti di forza per poterli battere, sarà una partita molto difficile" ha detto Hakimi, spiegando il suo forte legame con il club nerazzurro ma anche la convinzione di poter raggiungere un traguardo così importante.

- Il laterale marocchino ha poi esaltato Luis Enrique, sulla panchina del club parigino dalla scorsa stagione: ", molto legato a noi, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Credo che abbia fiducia in noi. Ci trasmette fiducia, lavoriamo bene con lui. Ha creato una squadra unita, una vera famiglia. La gente non capisce necessariamente il suo modo di lavorare, il suo metodo. Ma con me funziona molto bene".