Champions League, la Uefa spiega il sorteggio: sarà automatico, niente palline? Milan in seconda fascia con Juve e Atalanta

TUTTO AUTOMATICO - Alla fine la Uefa ha scelto di eliminare la tanto celebri palline lasciando di fatto una singola estrazione, la prima. Con il nuovo formato per stabilire tutti gli accoppiamenti ci sarebbero volute più di 1000 sferette. E allora via libera ai più rapidi e veloci "software" e "cervelloni" in grado di stabilire in autonomia tutte le possibili variabili di estrazione. Il sorteggio della Champions (ma andrà allo stesso modo anche per Europa League e Conference League) sarà tutto automatizzato con la società AE Live che si occuperà di tutto attraverso un software che estrarrà in diretta gli otto avversari del club selezionato manualmente sul palco.