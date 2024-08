Chelsea-Manchester City: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

(domenica 18 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 17:30) è il big match della prima giornata di campionato nellainglese. Esordio ufficiale di fuoco per il tecnico italiano. Si gioca a Stamford Bridge, a Londra arbitra l'inglese Anthony Taylor.Partita: Chelsea-Manchester City.Data: domenica 18 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 17:30.Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201).

Segui Chelsea-Manchester City in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Chelsea-Manchester City in diretta su SKY

GUARDA SU SKY

Streaming: Now, Sky Go.- Sky detiene i diritti tv per trasmettere in esclusiva la Premier League in Italia. Chelsea-Manchester City è disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su Sky Go e su NOW.- Telecronaca affidata a Massimo Marianella, con Filippo Benincampi inviato.- Maresca può contare su tutta la sua larghissima rosa a disposizione. Dall'altra parte Guardiola deve fare i conti con le assenze per infortunio di Rodri, Grealish e Bobb.

(4-2-3-1): Jorgensen; James, Tosin, Colwill, Gusto; Dewsbury-Hall, Caicedo; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu. All. Enzo Maresca.(4-1-4-1): Ederson; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Kovacic; Savinho, Bernardo, De Bruyne, Doku; Haaland. All. Pep Guardiola.