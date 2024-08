Atletico Madrid, è ufficiale il colpaccio Julian Alvarez: che cifre!

¡La araña es rojiblanca! pic.twitter.com/t5VdXHkSlu — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

Il club spagnolo ha comunicato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante argentino proveniente dal Manchester City:Il classe 2000 firma un contratto fino a giugno 2030 dopo aver disputato le ultime due stagioni in Inghilterra, con un bottino complessivo di 103 presenze e 36 reti. Con la squadra allenata da Pep Guardiola ha vinto due Premier League, una FA Cup, una Champions League e un Mondiale per club.- L'Atletico Madrid, che nei giorni scorsi è stato impegnato anche nella definizione dello scambio col Chelsea tra l'attaccante Samu Omorodion e il centrocampista Conor Gallagher, ha fatto sostenere a Julian Alvarez le tradizionali visite mediche una volta concluso il suo impegno alle Olimpiadi con l'Argentina, terminato con un'eliminazione ai quarti di finale per mano della Francia padrona di casa. Durante l'esperienza a Parigi 2024,, sempre da alternativa del titolare Haaland. Il tecnico catalano, interpellato sull'argomento, aveva replicato così: "La scorsa stagione ha giocato tanto, a volte con Erling, ma lo capisco. Ho detto tante volte che la decisione finale spetta al club, ma gli ho detto che i contratti si possono rompere se non sei felice. Lui ritiene che il suo periodo qui sia finito, quindi va bene, entrambi i club hanno raggiunto un accordo.Gli auguriamo il meglio".a disposizione di Simeone, che nel corso dell'estate ha salutato Memphis Depay, a cui non è stato rinnovato il contratto scaduto il 30 giugno scorso, e Alvaro Morata, trasferitosi al Milan attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Va ricordato inoltre come l'Atletico abbia messo a segno pure un colpo importante per rinforzare la difesa con l'acquisizione di Robin Le Normand dalla Real Sociedad per circa 35 milioni.