Chi è Amar Dedic, l'ex promessa dello sci che piace al Napoli

Dopo aver affondato il colpo per Antonio Conte il Napoli inizia a muoversi sul mercato giocatori. Tra le priorità della società c'è quella di rinforzare le fasce: il capitano ha chiesto la cessione, dopo l'Europeo avrà un incontro con Conte che vuole provare a convincerlo a rimanere; sul giocatore c'è la Juventus, interessata ai nuovi sviluppi e potrebbe farsi avanti anche l'Inter in caso di cessione di Dumfries.- Intanto per la fascia destra al Napoli piace Amar Dedic, esterno destro classe 2002 del Salisburgo che secondo Sky Sport è un profilo che valuta anche l'Inter in caso di cessione di Dumfries.. A spingerlo verso il calcio sono stati i due fratelli maggiori, e meno male. Nelle giovanili dello Sturm Graz Amar faceva l'attaccante, anche se lì davanti svariava un po' ovunque: appena gli arrivava il pallone partiva a testa bassa, saltava tutti e segnava. Facile no?! Quando non scendeva in campo passava ore e ore su Youtube a studiare i video di Leo Messi, l'unico giocatore al quale si ispira.

- Il cambio di ruolo arriva quando gioca nell'Under 15 del Salisburgo. E quasi per caso. ", non se la sente di ribattere dicendo che fa l'attaccante. In quel momento non lo sapeva, ma quel cambio di ruolo sarà la svolta. Oggi Dedic è un esterno moderno a tutta fascia, nell'ultima stagione è stato uno dei giocatori-chiave nella stagione del Salisburgo e non ha perso quel vizietto del gol che aveva quando da bambino faceva l'attaccante: 5 gol e 5 assist nel 2023/24, e gli occhi del Napoli puntati su di lui.