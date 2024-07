Chi è Aziz Abbes Mouhiidine, il pugile italiano dalla storia incredibile

AFP via Getty Images

"Ho la consapevolezza di essere il numero 1 al mondo nella mia categoria, voglio dimostrarlo". Lo ha dichiarato prima di Parigi 2024 in un’intervista ad Eurosport, spiegando a chiare lettere tutta la sua ambizione e tutta la sua consapevolezza.a tutti gli effetti, un pugile coraggioso e determinato, che vuole allungare la splendida tradizione vincente dell’Italia alle Olimpiadi in questo sport.- Nato a Solofra (Avellino) da madre napoletana e padre marocchino, Aziz è stato uno dei primi italiani in assoluto a ottenere il pass olimpico per Parigi, centrando la finale ai Giochi europei 2023 (e vincendo poi la medaglia d'oro). Ha iniziato con il karate e il kickboxing, ma alla fine sceglie il pugilato. Merito proprio del padre, scomparso prematuramente qualche anno fa, che da piccolo gli fece vedere sul letto di casa quello che poi sarebbe diventato il suo film preferito:

- A 25 anni può già vantare nel suo palmares un oro continentale e due argenti mondiali,. È il capitano della squadra maschile di pugilato in questi Giochi Olimpici e vuole dimostrare al mondo intero il suo valore. La cura maniacale dei dettagli, sia nell’allenamento che nell’alimentazione, fotografano alla perfezione la sua professionalità. Aziz è pronto a regalarsi un sogno.