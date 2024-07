Chi è Benedetta Pilato, la giovane campionessa nel nuoto femminile

AFP via Getty Images

Campionessa europea in carica dei 50 metri rana,di Doha sulla stessa distanza. L’enfant prodige del nuoto azzurro - più giovane atleta italiana a partecipare a un campionato del mondo quando- è cresciuta e, dopo la delusione di Tokyo, proverà a regalarsi un sogno olimpico diverso a Parigi. Le ambizioni anon mancano. Pur consapevole che la sua distanza preferita (i 50 metri) ai Giochi non si corre e che quindi dovrà competere sui 100 metri, meno congeniali alle sua capacità di velocista.- La classe 2005 ranista pugliese è la primatista italiana della specialitàNel suo palmarès - pur non avendo ancora 20 anni - vanta un oro mondiale individuale e quattro ori europei (due in vasca lunga e due in vasca corta). Più diversi piazzamenti importanti con le staffette.

- Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Benedetta Pilato sarà in gara sui 100 metri rana: batteria ed eventuale, eventuale finale nella serata di domenica 29 luglio. E poi nella staffetta 4x100 mista: batterie sabato 3 agosto,