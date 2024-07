Chi è Thomas Ceccon, il nuovo fenomeno del nuoto azzurro

AFP via Getty Images

Può ripercorrere le orme di campioni come Paltrinieri, Magnini, Rosolino o Fioravanti. E volendo, considerando l’età (classe 2001) e la sua duttilità, può anche pensare in futuro di superarli. Come prima cosa però, il ventitreenne veneto Thomas Ceccon, vuole prendersi la scena a Parigi 2024, in quella può davvero diventare la “sua” Olimpiade. Talentuoso, poliedrico, polivalente, mentalmente fortissimo: l’Italia sa di avere una risorsa unica da giocarsi nelle vasche parigine.Alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 Ceccon è stato protagonista di un autentico show, conquistando ben 5 medaglie, tra cui il titolo olimpico nei 50 stile libero. Una volta nel mondo dei grandi, ha proseguito sulla stessa scia: a Tokyo 2020 un argento e un bronzo rispettivamente nelle staffette 4x100 stile libero e 4x100 mista e tra Mondiali ed Europei ha raggiunto comodamente la doppia cifra di medaglie in carriera. Parliamo già infatti di 16 medaglie (di cui 7 d’oro) ai Mondiali e 16 medaglie (di cui 6 d’oro) agli Europei.

Il ragazzo di Thiene, dopo i fantastici mondiali 2022 (a Budapest) e 2023 (a Fukuoka), si presenta a Parigi per essere competitivo in ogni disciplina: dorso e misto su tutti. Nell’Olimpiade francese lo vedremo sicuramente in vasca nei 100 dorso, nei 200 dorso, nella 4 per 100 stile, nella 4 per 100 mista. E in più c’è in ballo anche un’altra staffetta. Thomas Ceccon ha voglia di stupire e di sognare in grande.