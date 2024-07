, toscanissimo, da Pontedera. Il classe 2001 ci regala: è argento beffardo, ma meraviglioso. Meraviglioso perché totalmente inaspettato alla vigilia, visto che le speranze erano tutte riposte sul campione del mondo (e suo amico) Marini. E invece Macchi ci ha regalato una giornata stupenda:. Poi la finale, decisa in modo molto discutibile, all'ultima stoccata, al monitor, con un verdetto arbitrale che lascerà tanti dubbi. Questo non cancella la strepitosa prestazione del nostro Filippo.

- Il 22enne talento toscano si era già fatto notare a livello giovanile. Poi uno squillo improvviso:ha conquistato la medaglia d'oro e il titolo di campione d'Europa nel fioretto battendo in finale per 15 a 14 il francese Enzo Lefort nella gara individuale. In carriera fino ad ora aveva sempre fatto meglio a squadre che a livello individuale. Ma a Parigi ha tirato fuori tutta la sua fame e tutta la sua tecnica.– Dopo la debacle del fioretto femminile (zero medaglie nonostante tre assi come Volpi, Errigo e Favaretto) e le eliminazioni odierne di Marini e Bianchi, Filippo Macchi regala alla squadra azzurra. Un argento meritatissimo. Ora ci sono anche le gare a squadre, dove l’Italia è competitiva sia al maschile che al femminile.