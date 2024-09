Chi e' Godts, il talento dell'Ajax che sembra Hazard

Getty Images

Dopo una stagione così e così chiusa al quinto posto con quasi 40 punti di distacco dal Psv campione, l'Ajax ha deciso di voltare pagina e ripartire da zero affidandosi a un allenatore italiano: in estate è arrivato Francesco Farioli, ex collaboratore di De Zerbi e che nel 2023/24 ha sfiorato la qualificazione in Champions League con il Nizza valorizzando tanti giovani.

- Così Farioli - allenatore giovane, classe '89 - ha rimesso in moto la macchina Ajax. Scorrendo la rosa della squadra ci sono diversi giovani interessanti e da seguire, ma tra tutti uno va cerchiato in rosso: Mika Godts. Classe 2005 belga, attaccante esterno, 176 cm di qualità. Così, per non perderlo a parametro zero, nel gennaio 2023 è arrivato l'Ajax e l'ha portato in Olanda per un milione di euro.

- Mai scelta fu più azzeccata, perché i Lancieri si sono portati a casa un gioiellino a prezzo di saldo.. In panchina c'era Heitinga che aveva da poco preso il posto di Schreuder esonerato; in quel finale di stagione gioca appena 13 minuti durante i quali però riesce a servire un assist a Klaassen contro l'Utrecht. L'anno dopo, lo scorso, trova un po' più spazio debuttando anche in Europa in una stagione - come detto - complicata per l'Ajax che cambia tre allenatori.

- Questo è l'anno zero dei Lancieri, con Farioli in panchina e Godts tra gli intoccabili della sua formazione. Sempre titolare in Eredivisie, ha giocato dal primo minuto anche in Europa League contro il Besiktas segnando una doppietta.. All'occorrenza può fare anche il trequartista o la seconda punta; in Belgio, per caratteristiche, lo paragonano ad Eden Hazard. I movimenti sono molto simili, e presto potrebbe diventare anche un uomo-mercato.