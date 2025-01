Chi è il conduttore di Sanremo 2025

Daniele Venturelli/Getty Images

Chi è il conduttore di Sanremo 2025Dopo cinque anni consecutivi al timone del Festival della canzone italiana - eguagliato il record di Pippo Baudo e Mike Bongiorno - Amadeus lascia la conduzione di Sanremo. Come un allenatore a fine progetto, scaduto il contratto ha deciso di chiudere un capitolo importante e ripartire da zero in una nuova realtà. La nuova "guida tecnica" sarà affidata a Carlo Conti, che ha già condotto il Festival per tre edizioni nel 2015, 2016 e 2017. Un ritorno "in panchina" per il presentatore toscano e tifoso della Fiorentina, che come negli anni precedenti proverà a portare un po' di calcio sul palco dell'Ariston.

PERCHE' AMADEUS NON PRESENTA PIU' SANREMO - Un po' per rispetto degli altri due che non voleva scavalcare, un po' perché cercava nuovi stimoli - ed è per questo che ha lasciato la Rai, nonostante gli avessero offerto una proposta economica pari al canale Nove dove ha deciso di trasferirsi - Amadeus ha deciso di abbandonare la conduzione e la direzione artistica di Sanremo. Dal 2020 al 2024 è stato in grado di rilanciare il Festival a livello di ascolti, facendo salire sul palco dell'Ariston artisti giovani che hanno avvicinato anche tanti ragazzi in questi anni.

- L'edizione 2025 di Sanremo, sarà la numero 75, si aprirà martedì 11 febbraio, e si andrà avanti fino alla finalissima in programma sabato 15. L'orario su per giù è lo stesso degli altri anni, il sipario al teatro Ariston si apre intorno alle 20.40 e probabilmente anche quest'anno si andrà avanti ogni sera fino a tarda serata. Tutte le puntate del Festival saranno trasmesse in diretta su Rai Uno, RaiRadio 2 e Rai Play.