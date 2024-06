Chi è Janza, il difensore della Slovenia col cognome importante che ha fermato la Danimarca

Getty Images

L'eroe che non ti aspetti per evitare una sconfitta nella prima partita di Euro 2024: non Sesko, che comunque ha colpito un legno, non Sporar, ma, terzino sinistro del Gornik Zabrze che ha trovato, con un tiro deviato, il pareggio nella gara della Slovenia contro la Danimarca.Solamente omonimo di Ivan Janza, detto Janez, primo ministro della Slovenia nel biennio 2020-2022,. Nei primi anni di carriera ha giocato nel(la squadra da cui l'Inter sta per prendere il gioiellino Topalovic) e proprio nel, la formazione di Ilicic, dove ha condiviso lo spogliatoio con il cugino di Samir, anche lui portiere. Oggi Janza gioca in Polonia, dove si è trasferito dall'Osijek (Croazia) nel 2019, rimanendo sempre fedele da allora alcon cui ha appena firmato il rinnovo fino al 2026.