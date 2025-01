Chi è Khusanov, il "mostro" da 40 milioni preso dal Manchester City

AFP via Getty Images

Per sostituire Kyle Walker il Manchester City ha chiuso due acquisti in difesa:. Maglia numero 45 sulle spalle e la voglia di scendere subito in campo con la nuova maglia: "Sono felice di unirmi al Manchester City - sono state le sue prime parole - è un club che seguo da tanto tempo. Pep Guardiola è uno dei più grandi allenatori di sempre, non vedo l'ora di imparare da lui e migliorare sempre di più. Per me questo è un motivo di grande orgoglio".

- Orgoglioso e felice Khusanov, che dopo essersi messo in vetrina nel Lens era stato accostato anche a Juventus e Napoli. I. "Non parla molto - ha raccontato l'allenatore del Lens Will Still - ma è forte e ha un potenziale impressionante. Quando sono arrivato sembrava che Danso dovesse partire, ma il ds mi ha detto di non preoccuparmi, che Khusanov era pronto. E aveva ragione".

- Sedici presenze nella prima parte di stagione con il Lens, ha preso un rosso contro il Psg ma quell'errore non ha inciso sulla scelta del Manchester City che ha deciso di puntare forte su di lui.. Aspettando l'altro rinforzo in difesa, dal Palmeiras è in arrivato il classe 2006 Vitor Reis. Lui e Khasanov per Walker, quasi 100 milioni per ringiovanire la difesa.