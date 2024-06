Chi è Omorodion, il nuovo obiettivo della Roma per l'attacco

Getty Images

La priorità della Roma sul mercato è un esterno di destra, considerando che uno tra Celik e Karsdorp potrebbero partire e non è escluso che vadano via entrambi. I giallorossi però sono al lavoro anche per rinforzare l'attacco, e - in attesa di capire cosa succederà con Lukaku - Sky Sport riporta dei, che nell'ultima stagione ha totalizzato nove gol e un assist da titolare in prestito all'Alaves, segnando al Barcellona sia all'andata che al ritorno.- In un anno l'attaccante spagnolo è passato dalla quarta divisione alla Liga, un triplo salto smarcando le pressioni come gli avversari in area di rigore.: un bacio agli scarpini e ai parastinchi, sguardo verso il cielo per una preghiera e via. "Trust the process" è la sua filosofia di vita, Samuel Eto'o il modello al quale si ispira e il punto di riferimento fin da piccolo.

- I Colchoneros sono rimasti stregati da Omorodion quando l'hanno affrontato nella prima giornata del campionato scorso: 14 agosto, Atletico Madrid-Granada; a mezz'ora dalla fine. La settimana dopo il ragazzo era in sede per firmare con l'Atletico. Pagata la clausola rescissoria al Granada e girato subito in prestito all'Alaves.- Omorodion è una punta fisica e veloce, qualcuno lo paragona a Lukaku ma lui vola basso.. Il giocatore piace a De Rossi ma prima di dare l'apertura alla Roma vuole capire quali sono i piani della società per lui, in rampa di lancio dopo la stagione con l'Alaves.