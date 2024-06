Chi è Rodrigo Riquelme, il nuovo obiettivo della Roma che si ispira a Mandela e Kobe Bryant

AFP via Getty Images

La priorità della Roma sul mercato è un esterno destro a tutto fascia - in quest'ottica Bellanova del Torino è quello che piace di più - ma tra i reparti da rinforzare c'è anche l'attacco che perderà Lukaku, e per il quale i giallorossi stanno valutando diversi profili. Uno dei nomi che piaccciono è quello di Omorodion dell'Atletico Madrid ma al richiesta di 40 milioni è considerata eccessiva, nei Colchoneros c'è un altro giocatore al quale sta pensando la Roma: Sky Sport riporta il nome di- Una valutazione di 25 milioni di euro che lo rende più avvicinabile,. Era la seconda volta che si separava dal fratello maggiore, la prima volta fu Alejandro a lasciare la Spagna: dopo aver giocato insieme nelle giovanili del Saragoza e dell'Atletico, decise di lasciare il calcio per colpa di un brutto infortunio al ginocchio e aprì una start-up di moda in America.- Rodrigo non ne vuole sapere di mollare il pallone, il suo percorso prosegue concome figure di riferimento: del primo ha approfondito la conoscenza durante una tournée della squadra giovanile dell'Atletico Madrid in Sudafrica, la filosofia di Black Mamba è stata la sua stella polare da seguire: "Lottare contro propri limiti". Riquelme va oltre le difficoltà, dopo una stagione in seconda divisione segna 5 gol in Liga col Girona in prestito dall’Atletico, debutta con la Spagna e sfiora il Mondiale in Qatar dal quale viene escluso all’ultimo dopo essere stato inserito nella lista delle pre-convocazioni.

- Simeone lo lo riporta alla base e nell'ultima stagione Riquelme diventa un jolly dell’Atletico. Un’arma in più da inserire a partita in corso o per il turnover,. Numeri che hanno convinto la Roma a valutare se fare un tentativo per portarlo in Italia: riflessioni in corso, Rodrigo Riquelme è il nome nuovo per De Rossi.