Chi è Simona Quadarella, la campionessa italiana dello stile libero

Getty Images

A Tokyo non andò come previsto. Male nel suoi 1500 metri stile libero (solo quinta) e un bronzo negli 800. Simona Quadarella sa però che questa è la vera occasione di rivincita e che questa deve essere la sua Olimpiade. La specialista dello stile libero nelle distanze medio lunghe è al momento la punta di diamante della spedizione azzurra del nuoto femminile.La Quadarella vanta otto ori ai campionati europei, dove si è affermata a Glasgow 2018, a Budapest 2021 ed a Roma 2022. A livello mondiale ha vinto sette medaglie, di cui tre d'oro: ai campionati mondiali di Gwangju 2019 ha vinto nei 1500 m stile libero (stabilendo anche il primato italiano in 15'40"89), mentre a Doha 2024 ha trionfato sia negli 800 metri sia nei 1500. Insomma si presenta a Parigi da campionessa mondiale in carica nelle due distanze in cui gareggerà. Va detto che però in quella rassegna iridata mancava Katie Ledecky, che è nettamente la favorita in entrambe le gare. Con lei l’australiana Titmus, altra avversaria da tenere d’occhio per Simona.30 e 31 luglio i 1500 metri stile, 2 e 3 agosto gli 800 metri. Per la Quadarella l’obiettivo minimo è centrare la finale in entrambe, ma considerando i tempi di questo 2024 ha le carte in regola per giocarsi la doppia medaglia. Sfuggita a Tokyo, ma ora possibile a Parigi.