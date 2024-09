Chi era Argurio, il ds del Novara morto a 52 anni

18 set 2024



Il calcio piange anche Christian Argurio, direttore sportivo del Novara morto a 52 anni. Il dirigente siciliano era ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un infarto improvviso nei giorni scorsi e questa mattina si è purtroppo spento. In queste ore stanno arrivando molti messaggi d'affetto, da parte di colleghi, tifosi del Novara e delle sue ex squadre.



CHI ERA ARGURIO - Argurio aveva già lavorato con l'attuale dg del Novara Lo Monaco al Messina, dove ha iniziato la carriera da dirigente. Una carriera di oltre vent'anni tra campo e scrivania, è stato responsabile scouting di Udinese e Catania e osservatore di Bari e Juventus, a Messina e Catania ha fatto anche il ds in Serie C prima di volare all'estero, in Croazia, da dirigente dell'Hajduk Spalato prima e NK Istria dopo.