Chi gioca al posto di Calhanoglu? Le parole di Inzaghi

sarà costretto a saltare il big match della nona giornata di Serie A tra Inter e Juventus. Il centrocampista turco sarà indisponibile per la sfida di San Siro, saltando così la seconda partita consecutiva dopo quella di Champions League contro lo Young Boys in Svizzera. A bloccare il regista un'elongazione all'adduttore della coscia sinistra dalla quale non ha ancora recuperato.- Simone Inzaghi sta valutando a chi affidare la regia della squadra in vista della partita contro la Juventus in programma domenica alle 18. L'allenatore nerazzurro ha più alternative, e in conferenza stampa ha risposto così a chi gli ha chiesto chi giocherà al posto di Calhanoglu: ". Ieri in allenamento non è andato male, oggi lo valuteremo ancora. Anche Barella mi è piaciuto in quel ruolo".

- Nella vittoria di Champions con lo Young Boys (decisivo un gol di Thuram nel finale). Per quella partita Asllani non era a disposizione perché infortunato, ora il centrocampista albanese è rientrato in gruppo e al momento è in vantaggio per prendere il posto di Calhanoglu. Barella sarà comunque in campo da titolare, più probabilmente da mezz'ala come al solito.