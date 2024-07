Getty Images

Chi prende la Lazio al posto di Immobile

56 minuti fa



La trattativa del giorno è quella che vede coinvolto Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha ricevuto un'interessante offerta biennale da parte del Besiktas e la sta seriamente valutando. Il giocatore ha parlato oggi, durante la prima giornata di ritiro, con il presidente Lotito. I colloqui vanno avanti e i turchi ora proveranno a rilevarne il cartellino.



IL SOSTITUTO - La Lazio dovrebbe chiedere una cifra intorno ai 5 milioni per lasciare partire il due volte capocannoniere della Serie A. In rosa i biancocelesti hanno già Castellanos e Noslin ma, dovessero cederlo, tornerebbero sul mercato. Dal mercato è arrivato Tchaouna, esterno ex Salernitana, ma dai campani potrebbe arrivare anche il sostituto di Immobile. La Lazio in queste ore avrebbe infatti bloccato Dia.