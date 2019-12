Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, parla a JTV: "E' stata un'altra grande stagione, fatta da protagonisti, condotta in testa dall'inizio alla fine con prepotenza e superiorità soprattutto nella continuità che abbiamo avuto. Se devo ricordare la scorsa stagione, penso ad un novembre e dicembre dove veramente abbiamo fatto la differenza e dove i nostri avversari con un calendario difficile aspettavamo magari un nostro passo falso invece abbiamo avuto la forza mentale ed in campo di tenere botta e di fare dei risultati incredibili e i punti che abbiamo fatto fino a metà stagione, fino a che non abbiamo avuto la certezza quasi della vittoria sono stati impressionanti".



SUL RECUPERO - "Come procede? Bene, bene, ho ripreso a correre. Tutto procede per il meglio, mi sto dedicando tanto. ma ho veramente uno staff che mi sopporta, supporta, coccola, sono veramente il meglio che potessi avere".



SULLA JUVE - "E' una Juve ancora in divenire ma io lo avevo detto nell'unica partita fatta quest'anno, con gol, infatti ho una media incredibile, che ci sarebbe voluta pazienza e all'anno nuovo si vedrà sicuramente un'altra Juve".