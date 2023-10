È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostraL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguitoMassa (Var: Mariani) 6"Arriva alla sufficienza, anche se fischia un po' troppo poco".Giua (Var: Maggioni) 6"Non brilla, ma strappa comunque la sufficienza".Aureliano (Var: Valeri) 6"Nessun episodio particolare da evidenziare, nel complesso è stata una buona direzione".Feliciani (Var: Nasca) 5"Non sembra avere sempre il controllo della situazione: la prima rete annullata è figlia della tecnologia; sul secondo gol annullato a Kean il fallo c'è, ma ho ancora qualche dubbio".Maresca (Var: Di Paolo) 6,5"Gara dura e difficile, la gestisce bene con qualche incertezza".Orsato (Var: Marini) 7"Solita grande direzione di personalità, anche se non ama particolarmente il Var".Pairetto (Var: Irrati) 5"Non vede il fallo di mano di Soulé, eppure era vicino all'azione...".Prontera (Var: Paterna) 6,5"Buona gara, nessun episodio dubbio da evidenziare".Massimi (Var: Serri) 6,5"Partita non difficile dove fila tutto liscio".Marcenaro (Var: Mazzoleni) 6"Sarebbe meglio se usasse di più i vantaggi".