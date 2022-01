Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Irrati (Var: Mazzoleni) 5,5"L'intervento di Saelemaekers su Busio è stato bruttissimo, per me era da rosso. Qualche dubbio anche sulla trattenuta di Florenzi ad Henry, poteva starci il rigore".Volpi (Var: Valeri) 6,5"Mi è piaciuta la decisione di dare il doppio giallo a Viti nel giro di un minuto, giustissime tutte e due le ammonizioni. Questo ragazzo è un buon prospetto".Di Bello (Var: Abisso) 6"Ok il fuorigioco di Juan Jesus e giusto non assegnare i rigori al Napoli nei contrasti Petagna-Ferrari e Mertens-Dragusin".Fabbri (Var: Mariani) 6Nulla da segnalare".Guida (Var: Orsato) 6,5"Nessuna chiamata particolare".Massa (Var: Di Paolo) 5"C'è un fallo di mano di de Ligt su tiro di Pellegrini, l'arbitro e il Var non intervengono ma quello è calcio di rigore. Massa l'ha visto, era lì di fronte. Ok il penalty assegnato ai giallorossi per l'altro tocco col braccio di de Ligt su tiro di Abraham. Per il resto qualcosa da rivedere a livello disciplinare, ma non determinante".Dionisi (Var: Giacomelli) 6"Giusto fischiare il rigore in favore della Salernitana per il fallo di Gunter su Gondo. Dionisi è un buon arbitro, mi piace".Pairetto (Var: Aureliano) 5,5"Scarsa e non appropriata collaborazione col Var, in particolare sull'episodio Zaccagni-Radu quando Pairetto estrae il rosso per il difensore romeno. Corretta, invece, successivamente, l'ammonizione per entrambi".Marinelli (Var: Maggioni) 6"Nessun episodio da evidenziare".Ghersini (Var: Maresca)