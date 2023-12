È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni dimette sotto la lente d'ingrandimento idi ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degliOrsato (Var: Di Paolo) 6,5"Buona gara ,difficile ma ben gestita. Giusto l'annullamento del goal di Osimen, bene i gialli. Era difficile brillare"Di Bello (Var: Mazzoleni) 5,5"Non vede in diretta il fallo di Perez, il Var lo richiama e lui assegna il penalty per la trattenuta. Ok sul goal di Lucca che era in fuorigioco"La Penna (Var: Marini) 5,5"Un errore nel mancato giallo a Koopmeiners al 5' del primo tempo e un altro sul fallo di Musah sul pareggio Milan. Nel secondo tempo meglio dal punto di vista disciplinare".Ayroldi (Var: Paterna) 5,5"Sbaglia sul goal di Casale (interviene il Var per correggere), ritarda anche sui gialli. Deve tornare a livelli superiori"Rapuano (Var: Aureliano) 6,5"Bene, gara molto complessa e ben gestita. Non sbaglia né su Lukaku né su Zalewski"Massimi (Var: Meraviglia) 4"Giornataccia, sbaglia su Oyono e su Kaio Jorge. Ok sul fuorigioco di Buongiorno. Speriamo si riprenda in fretta"Sozza (Var: Valeri) 5,5"Completa la giornata nera degli arbitri graziando Dia. I nove gialli sono veramente troppi".Collu (Var: Irrati) 7"Buona la prima, ottima gestione"Mariani (Var: Nasca) 5"Non in grande spolvero anche lui, errori sui gialli non dati (Toljan e Tressoldi) poi esagera"Colombo (Var: Gariglio) 6,5"Bene, niente da segnalare".