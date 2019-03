C’è un uomo solo al comando e ha la maglia viola numero «25». Simbolo, leader, trascinatore. Con il nuovo anno Federico Chiesa ha compiuto un altro, spaventoso, salto di qualità. Crescono le pressioni, aumentano le responsabilità ma, Federico, tira dritto. Anzi, accelera. Basta dare un occhio ai numeri. Nel 2019 ha giocato 10 partite, segnando 8 gol: 6 in Coppa Italia, e 2 in campionato. In totale, in questo periodo, è rimasto in campo per 887’. La media, quindi, è di una rete ogni 110'. Roba da centravanti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.