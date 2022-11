Uno è quello del momentaneo 1-1 di Leonardo Bonucci. L'altro non è quello poi annullato per fuorigioco di Manuel Locatelli.non è un gol, ovviamente, ma è stato accolto con un'ovazione tale da poter ingannare, perché è questo ciò che i tifosi bianconeri attendevano davvero.Che intanto è tornato, in ritardo di circa due mesi rispetto al previsto ma è tornato. Ed è pure tornato bene.che lo ha tenuto lontano dal campo fin dal 9 gennaio, quello che ha sfidato il Psg è sembrato sempre il solito Chiesa:E pure nel ruolo dove lo vede meglio Allegri, da attaccante. L'importante in questi casi è iniziare, Chiesa è ripartito. Per la Juve un autentico nuovo acquisto, anche perché di fatto è stato riscattato proprio al termine della scorsa stagione.Chiesa è tornato, per l'Inter sicuramente un grattacapo in più pensando a un finale di gara incandescente, domenica sera dalla panchina potrebbero esserci i jolly Chiesa e Di Maria da giocarsi. Mica poco, anzi tantissimo ripensando alle ultime settimane.