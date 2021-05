è un lampo in mezzo al buio. Uno dei pochi, forse l'unico. Nella peggiore stagione della Juventus negli ultimi dieci anni - senza scudetto e con la qualificazione in Champions ancora in bilico - il classe '97 è la nota positiva della squadra di Pirlo.Prima doppietta di Chiesa in bianconero. Un girone dopo, Juve-Milan diventa una sfida fondamentale per la qualificazione alla Champions League.- A dare la scossa giusta per Pirlo potrebbe essere proprio l'ex Fiorentina, che oggi è rientrato in gruppo ed pronto per riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra.. L'obiettivo era quello di averlo al 100% nella gara di domenica col Milan e il piano sembra essere riuscito alla grande.- Ora Federico sta bene e non vede l'ora di riaccendere il turbo, per spaccare di nuovo la difesa rossonera come aveva fatto all'andata., quella nella quale anche chi fino a quel momento aveva storto il naso per l'investimento importante si era ricreduto. L'inizio dell'ascesa in maglia bianconera. Quattro mesi dopo l'esterno si ripresenta al Milan da giocatore affermato e ritrovato. Theo è avvertito.