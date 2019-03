Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, parla a Radio Rai dopo il pari sul campo dell'Atalanta: "Siamo partiti con la difesa a tre, cercando però di andare a prenderli alti proprio come avevamo preparato il match in settimana. Finalmente raccogliamo un punto, che ci deve dare la consapevolezza e la fiducia di affrontare il Cagliari nel migliore dei modi. Questa è stata un'altra prestazione di cuore e spirito Chievo, noi crediamo ancora nella salvezza anche se le nostre concorrenti vincono. Venivamo da tante buone partite, ma senza fare risultato, anche oggi abbiamo dimostrato di esserci. Questa prova deve servire per andare a farne un'altra altrettanto ottima col Cagliari. Quella per noi è una partita da vincere assolutamente".