Facciamo chiarezza, soprattutto per quei censori con sempre in pugno la matita blu che sembra lo facciano apposta a non voler mai capire: l. Il trasferimento forzato dell’inchiesta Prisma da Torino a Roma, deciso dalla Corte di Cassazione , stabilisce semplicemente che i magistrati torinesi non erano autorizzati ad avviare nessuna inchiesta sui conti della Juventus, perché incompetenti a livello territoriale., i quali dovranno ora riesaminare quei faldoni d’indagine e ricominciare da capo l’iter procedurale: riascoltando le intercettazioni, rileggendo tutte le carte a disposizione, vagliando le testimonianze e - alla fine - stabilire se rinviare tutti gli indagati a processo oppure archiviare per mancanza di elementi probatori sui sospetti di frode.