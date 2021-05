Tanta paura e alcune auto distrutte, a Trigoria sono stati vissuti attimi di pura follia. Nel tardo pomeriggio di lunedì un uomo si è introdotto, armato di spranga, all'interno del centro sportivo della Roma e ha minacciato i presenti, tra cui anche alcuni ragazzi delle formazioni giovanili, per poi distruggere alcune automobili prima di essere bloccato.



In un secondo momento, riporta Il Corriere della Sera, è stata scoperta la sua identità: si tratta di Emiliano Scamacca, padre di Gianluca attaccante del Sassuolo oggi in prestito al Genoa e con un passato nelle giovanili giallorosse. Sconosciute le motivazioni del gesto, l'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esposizione-Eur.