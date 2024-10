Ciro Immobile è già il re del gol in Turchia e lancia la sfida per il titolo a Icardi e Osimhen

La stagione è ancora lunghissima, mada parte dell'ex capitano della Lazio nel posticipo vinto per 3-0 contro il Kayserispor e, dopo appena 7 partite di campionato,, con un gol di vantaggio sull'ex interista Edin Dzeko (Fenerbahce) e Figueiredo del Basaksehir.Un inizio col botto per l'attaccante italiano, due volte miglior marcatore della Serie A con le maglie di Torino e Lazio e vincitore della Scarpa d'oro per la stagione 2019/2020. Chiusa non senza rammarico la straordinaria avventura in biancoceleste – 207 gol in 340 apparizioni – agli ordini dell'allenatore olandese del Besiktas Gio van Bronckhorst Immobile sembra letteralmente rinato. Dopo il 3-0 nell'ultimo turno di campionato,di Icardi, Mertens e Osimhen. Fermato nel week-end sul 3-3 dal Kasimpasa, protagonista di una strepitosa rimonta dallo 0-3.Dopo aver lasciato il segno già nella Supercoppa di Turchia, con due reti nel 5-0 rifilato al Galatasaray, Immobile proverà a ripetersi il prossimo 28 ottobre, quando le due squadre si ritroveranno di fronte per il decimo turno di Superlig, in casa del Besiktas. Per assistere invece all'altro derby di Istanbul e alla sfida nella sfida tra l'ex capitano della Lazio e l'ex romanista Dzeko bisognerà attendere il prossimo 7 dicembre, giornata numero 15.