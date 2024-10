Clamoroso a Foggia, Capuano si dimette in diretta: "Mi faccio da parte, cose mai viste"

43 minuti fa



Clamoroso a Foggia: Eziolino Capuano si è dimesso. Il tecnico dei rossoneri ha annunciato a sorpresa le proprie dimissioni e lo ha fatto in diretta durante la trasmissione "Diretta Stadio" di Foggia TV, a margine della sconfitta per 2-1 contro il Sorrento nella partita valida per l'undicesima giornata del Girone C della Serie C 2024/25.



LE PAROLE DI CAPUANO - Queste le parole di Eziolino Capuano a Foggia TV: "Voglio parlare con il Presidente, ho visto cose assurde. Chiedo scusa a tutti, non è la squadra di Capuano. Sono venuto con onestà, non è possibile. In 35 anni non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione simile. Mi dimetto da allenatore. Mi dimetto da allenatore. Lo faccio per il bene della squadra e l'avrei fatto anche in caso di vittoria Non sono degno forse di rappresentare questa situazione, mi faccio da parte. Nella vita la dignità di persona deve avere la priorità, quindi mi faccio da parte. Forse non sono in grado di allenare questa squadra e mi assumo tutta la responsabilità".