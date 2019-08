Presente a Marsiglia per l'amichevole di questa sera al Velodrome, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' un altro grande appuntamento, abbiamo sempre fatto partite interessanti. Un'occasione per allenarci e prepararci alle sfide negli Usa con il Barcellona".



SUL MERCATO - "Al di là di James, Lozano e Icardi, valutiamo altri nomi. Quando ho offerto la cifra blu, al cubo, per Pépé, non siamo riusciti a chiudere perchè il vero calcio alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Conte e Sarri, siamo più forti in Italia, ma serve tempo per tornare grandi. L'Arsenal fattura cinque volte il Napoli, si è permesso di offrirgli qualcosa in più".



SU LOZANO - "In una trattativa, quando le controparti sanno che vuoi comprare, il gioco si fa duro, perchè tutti vogliono ottenere il meglio per sè. La situazione ambientale è importante, perchè nell'acquistare i giocatori bisogna tener conto delle proprie famiglie e delle abitudini. Napoli è una città bellissima e straordinaria, ma per chi ha vissuto in un altro contesto, arrivare a Napoli può essere abbagliante o destabilizzante. I tifosi non si rendono conto di questo.



SU LUKAKU - "Sono molto amico del suo agente, Pastorello, mi sta molto simpatico. L'ho chiamato e gli ho chiesto se andasse bene per il Napoli e se andasse alla Juventus. Abbiamo parlato in questi termini. Io, comunque, propongo ancora di aprire il mercato il giorno dopo la fine del campionato e di chiuderlo entro luglio".