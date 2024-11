Nations League, Italia-Francia decide il primo posto: quote in grande equilibrio

AFP via Getty Images

Missione primo posto., forti della qualificazione ai quarti di finale diottenuta nell’ultima giornata, vanno a caccia di un primo posto alla portata degli Azzurri, chiamati a difendere tre punti di vantaggio sui Blues. All’Italia potrebbe bastare anche perdere con un solo gol di scarto, ma Spalletti vuole chiudere il girone da imbattuto. Missione alla portata, ma non scontata, per Donnarumma e compagni, offerti a 2,62 domenica sera a San Siro, contro il 2,55 del segno «2», uscito nell’ultima gara disputata nel Belpaese otto anni fa. Sale a 3,25 il pareggio assente da diciassette anni. Sono quattro le sfide consecutive con entrambe le squadre a segno: in quota prevale il quinto Goal, a 1,80, sul No Goal dato a 1,90. Per quanto riguarda il possibile risultato esatto, una curiosità: le ultime tre gare sono terminate con il punteggio di 3-1 o 1-3. Una vittoria azzurra bis, dopo quella di Parigi a settembre, per 3-1 si gioca a 23, quota che scende a 21 in caso di 1-3 per gli uomini di Deschamps.

Il CT francese, dopo l’inaspettato digiuno contro Israele, potrebbe affidarsi al bomber dell’Inter Marcus Thuram, offerto a 3,50, stessa quota di Bradley Barcola, a segno nell’ultimo precedente. Neanche i due centravanti italiani, Mateo Retegui e Moise Kean, hanno trovato la via del gol in Belgio: il riscatto dei due attaccanti si gioca a 3,10 su William Hill, mentre Giacomo Raspadori, autore del terzo gol all’andata, vale 4,33 volte la posta.ANTEPOST – Si deciderà a giugno la quarta vincitrice della Nations League. In pole la Spagna campione in carica, avanti a 4 sulla Germania, offerta a 5. Al terzo posto in lavagna Portogallo e Francia, le altre due nazionali ad aver alzato il trofeo, a 5,50, seguite dalla prima volta dell’Italia, data a 7 volte la posta.