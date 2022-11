Lunedì da Mondiale. Niente di stratosferico ma ci si prova. Per esempio con Brasile-Svizzera che ha una strana caratteristica nella sua storia: dal 1950 in poi i verde-oro ne hanno vinta una su quattro e quando l'hanno vinta l'hanno fatto, nel 2006, facendo bum-bum già nel primo tempo, il secondo gol lo mise a segno Riccardino Kakà. Ecco perchè vista la quota che ci offrono si va di parziale/finale. Pur se Neymar se la dovrà guardare da fuori. Dimenticavo, le altre tre sono due pareggi (tutti Mondiali) e una sconfitta (in amichevole).



Quota alta, un bel tentativo in Corea del Sud-Ghana. Considerando che torna Son, considerando che il primo tempo senza reti è capitato soltanto in due gare internazionali su undici dei coreani, si può tentare di sventolare un non facile ma ricco over 1,5 primo tempo.



PS Da domani sarà giornata finale per ogni girone. E bisognerà pesare anche i milligrammi.



Brasile-Svizzera parziale/finale 1/1 (quota 2,15)

Corea del Sud-Ghana over 1,5 primo tempo (quota 3,45)



Ambo da 7,41 volte la posta