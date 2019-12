Intanto la prima bella notizia, che sembra poco ma non lo è: con l'arbitro olandese Kuipers il Barcellona non ha mai vinto fuori casa! Questa è una partita, Inter-Barcellona, a cui bisogna attaccarsi a tutto per prendersi i tre punti della qualificazione e qualsiasi minima cosa che venga dalla parte nerazzurra bisogna acchiapparla al volo.



La seconda, la più importante, sarà senza dubbio questa: la formazione con cui si presenteranno i blau. Sono qualificati, primi irraggiungibili, hanno lo scontro col Madrid a breve giro di posta; perchè venire al Meazza a fare gli eroi? Non ho dubbi che questo sia il meccanismo importante di questa gara, il Barcellona ad allenarsi e l'Inter a spendere tutto ciò che ha dentro: in un match così vince soltanto uno. Non solo: quasi ad usarlo come portafortuna voglio prendermi il parziale-finale, soffrire il meno possibile.



Siamo entrati con tutte le scarpe nella giornata di Champions League del martedì, la prima in cui si emetteranno verdetti definitivi su passaggi ed eliminazioni. L'altra gara che prendo in esame (il Napoli gioca sulla carta un allenamento, non voglio nemmeno parlarne) è Salisburgo-Liverpool. Agli austriaci serve la vittoria, anche l'1-0 li farebbe superare gli inglesi (che vinsero all'andata per 4-3). Prevedo spostamenti di truppe da una parte e dall'altra, prevedo reti da una parte e dall'altra: chi nasce tondo non può morire quadrato, queste sono squadre che più offensive non potrebbero essere.



Per la prima volta da quando c'è la Champions mi sposto anche su altro, ho dato un'occhiata alla Championship e sono stato attratto da Bristol City-Millwall e Leeds-Hull. Le prime sono le squadre che pareggiano di più (otto ics contro nove); nella seconda gara il divario potrebbe farsi sentire, l'una è seconda in classifica ben otto punti avanti alla terza, l'altra è dodicesima: la squadra di Marcelo Bielsa entra a buon diritto nella mia quaterna. Addirittura con una piccola combo.



PS. Forza Inteeeeer e forza Napoooooli!





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Inter-Barcellona 1/1 parziale/finale (quota 2,51)



Salisburgo-Liverpool gol/over 2,5 (1,58)



Bristol City-Millwall X (3,25)



Leeds-Hull 1/over 1,5 (1,54)





La quaterna vale 19,8 volte la posta