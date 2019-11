Certo che a volte pensi che i designatori te le facciano apposta. Dopo il rigore di fallo di faccia di Smalling chi mandano ad arbitrare la Roma, nella quarta giornata di Europa League? Un bel Manzano che nella stagione in corso ha già visto inchinarsi il Toro (a Worlverhampton) e poi l'Atalanta in Champions (a Zagabria). Bah... Comunque - Manzano o un altro - la Roma sa che quel gol su rigore l'ha messa in serie ambasce, la seppur minima delle sconfitte la sistemerebbe dietro i tedeschi. E la qualificazione diventerebbe più spinosa di quanto non sia ora. L'opzione gol la vedo probabile.



La Lazio invece fece tutto da sola a Glasgow, ribaltandosi il Celtic addosso negli ultimi minuti di partita dopo essere andata in vantaggio. All'Olimpico bisogna vincere, non ci sono alternative. Anche perché, in caso contrario, Celtic e Cluji potrebbero avvantaggiarsi in maniera quasi definitiva. Il gol? Idem come sopra.



A proposito dei romeni del Cluji, che ospitano i deludenti francesi del Rennes, hanno in mano la boccia per fare strike. Ma i francesi non avranno granché da difendere e quindi è probabile che a segno ci vadano. Gol.



La quota che proprio non capisco è quella dell'overone tra Apoel e Qarabag, due squadre che segnano e subiscono. A 2,08 non ci si può stare a pensare troppo a lungo. Si mette l'overone nella multipla e si suona la tromba. Se si è sbagliato pazienza, la quota c'è.



Ultimo piolo della cinquina si può trovare in Braga-Besiktas, i primi vicinissimi al passaggio del turno i secondi a un millimetro e mezzo dal definitivo ritorno a casa. L'1,59 non sarà la cornucopia della ricchezza ma non è nemmeno da poverelli.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Borussia Monchengladbach-Roma gol (1,57)



Lazio-Celtic gol (1,77)



Cluji-Rennes gol (2,05)



Apoel-Qarabag over 2,5 (2,08)



Braga-Besiktas 1 (1,59)



La cinquina vale 18,8 volte la posta escluso il bonus.