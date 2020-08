Otto pareggi alla fine del primo tempo che poi sono diventati soltanto tre alla fine del match. Questo il curriculum interno dell'Angers nelle quindici giocate nell'ultima Ligue 1. Quella appena partita ha portato subito tre punti dalla trasferta di Dijon. E comincia in casa contro il Bordeaux che invece di pareggi veri se ne intende e come. Zero a zero il giorno del debutto all'Atlantique contro il Nantes, ripetendo lo stesso risultato dell'ultima amichevole con il Tolosa e l'1-1 proprio contro l'Angers nell'amichevole del 25 luglio.



Insomma, il Bordeaux viene per pareggiare, l'Angers ha già vinto alla prima trasferta: non mi stupirei per niente che venisse fuori un altro 0-0 o 1-1. E da quello parto.



Due finali di Coppa, quella svizzera e quella greca. Con in campo due squadre che sono di ritorno dalle final eight europee giocate con scarsa fortuna. Chi è di ritorno da Champions o Europa League magari ha vinto ma ha subito almeno un gol (faccio il caso di Lione e Shakhtar). Basandomi su questo che potrebbe essere un bel perno per il pronostico vado sull'overone a Basilea (quotonissimo) e sul gol allo Stadio Olimpico Spiros Louis di Atene.



E' vero, sono finali di Coppa. Ma anche in Ucraina, in Shakhtar-Dinamo Kiev (1-3) ci si giocava un trofeo.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Angers-Bordeaux X (quota 3,15)

Basilea-Young Boys over 2,5 (2,08)

Aek-Olympiakos gol (1,83)



Il terno vale 11,9 volte la posta.