Se vi avessero detto che i primi quattro ottavi di finale di Qatar 2022 sarebbero stati tutti over che faccia avreste fatto? Gli occhi a palla, quantomeno. Alla fine mi sono convinto che proseguirà sulla stessa strada, questo Mondiale che arriva da Russia 2018 dove ci furono dodici autogol! Ogni Mondiale ha la sua storia. E qui Mbappè o non Mbappè vuoi vedere che anche gli altri che restano procederanno nello stesso modo? Perchè non crederci, oltretutto se è vero che oggi rientrerà Neymar a caviglia sgonfiata saranno cavoli acidi per la Corea del Sud. Che comunque si dirà sconfitta soltanto se a fine gara avrà segnato meno gol dei verde-oro. Quindi si va per la combo 1/over che non appare cosi' bassa,



In Giappone-Croazia procedo invece per l'over e niente altro. Nazionali che segnano e subiscono, con gli asiatici che hanno sconfitto Germania e Spagna passando il turno senza farsi impaurire dal parziale a loro sfavore. E la Croazia arriva da uno 0-0 che poteva essere molto più panciuto, quella con il Belgio (da lei eliminato) poteva finire 3-3.



Pescara-Taranto è la serata di Serie C. Dato uno sguardo al percorso dei pugliesi, scegliere l'over anche in questa non è necessariamente da coraggiosi, le ultime sei su sette sono proprio andate in quel modo.



Brasile-Corea del Sud 1/over (quota 1,85)

Giappone-Croazia over (2,10)

Pescara-Taranto over (1,80)



Terno da 6,99 volte la posta