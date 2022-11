Come avevo scritto, prima o poi sarebbe successo in questa rubrica. Sto parlando degli autogol, che nell'edizione di Russia 2018 sono piovuti nel numero abnorme di dodici, nettamente il record dei Mondiali. Andiamo a vedere il dettaglio di ciò che successe quattro anni fa, chi li mise a segno nella propria porta e in quale partita:



Russia-Egitto 3-1: Fathi (Egitto, aut.)



Uruguay-Russia 3-0: Ceryshev



Marocco-Iran 0-1: Bouhabouz



Francia-Australia 2-1: Behich (Australia, aut.).



Croazia-Nigeria 2-0: Etebo



Svizzera-Costa Rica 2-2: Sommer (Svizzera, aut.).



Messico-Svezia 0-3: Alvarez



Panama-Tunisia 1-2: Meriah (Tunisia, aut.).



Polonia-Senegal 1-2: Cionek (Polonia, aut.).



Spagna-Russia 1-1: Ignasevic (Russia, aut.).



Brasile-Belgio 1-2: Fernandinho (Brasile, aut.).



Francia-Croazia 4-2: Manzukic (Croazia, aut.).



Sembra una follia, dodici autoreti. E una, quella di Marione Mandzukic, addirittura nella finale Francia-Croazia (nella quale l'attaccante croato mise a segno anche un go!!).



Nelle prime otto sfide di Qatar 2022 non ce n'è stata nemmeno una e oggi, che non mi piace niente di particolare, vado con le quattro singole. Ne basterebbe una per vincere discretamente, dato che sono pagate dieci volte la posta, l'unica più bassa a sette volte la posta è quella di Spagna-Costa Rica. Se poi ne uscissero in due partite diverse, cosa improbabile ma non impossibile, la vittoria si allargherebbe sensibilmente.



Un divertimento, niente di più. Ovviamente voi avrete le vostre idee, nessuno vi forza a copiarmi. E comunque ricordate: sono quattro singole...



LA NOSTRA SCOMMESSA



Marocco-Croazia autogol (quota 10,00)



Germania-Giappone autogol (quota 10,00)



Spagna-Costa Rica autogol (quota 7,00)



Belgio-Canada autogol (quota 10,00)