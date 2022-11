Talenti in vetrina, come sempre accade nella massima competizione calcistica. I Mondiali regalano primati e storie in ogni edizione: record di anzianità, ma anche debutti precoci. Come successo oggi a Garang Kuol, stellina dell’Australia pronta a passare al Newcastle a gennaio. Il classe 2004 è il secondo giocatore più giovane fra i convocati alla rassegna in Qatar. Scopri gli altri gioielli nella nostra classifica.



I giocatori più giovani di Qatar 2022: LA CLASSIFICA