Bisogna assolutamente inventarsi qualcosa perché quello che sta succedendo in questo mese è impossibile. Benissimo, allora proviamo a saltare un turno cassando tutte le partite di Serie A in programma oggi e andando sugli altri. D'altronde una partita come Juventus-Napoli da che parti la studiavi?



Via con la Premier League, Newcastle-Tottenham non è male. Da quando Conte è andato sono entrati quattro punti in tre partite. Ma all'ultima sono scivolate entrambe e nella lotta per il quarto posto ci hanno rimesso i londinesi. I padroni di casa nel loro stadio ne hanno persa soltanto una, sarà dura fargli la pelle. Con la difesa che si ritrovano i bianconeri si può tentare con il pareggio.



Bundesliga, ecco i futuri rivali della Roma, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Non può fare tutta la festa di questo mondo con il Lipsia di fronte e dopo la fatica costata comunque in Belgio. L'under mi attrae.



Tutto l'opposto di Psv-Ajax, in classifica alle spalle (fino alla conclusione?) del Feyenoord e in preparazione della finale di Coppa di Olanda, sempre tra di loro, tra sette giorni. Qui non ho la minima idea di due avversarie che andranno al risparmio. Botte da orbi. Alla Brancaleon da Norcia.



Newcastle-Tottenham X (quota 3,75)

Bayer Leverkusen-Lipsia under (2,05)

Psv-Ajax over (1,55)



Terno da 11,9 volte la posta