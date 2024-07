Colpo Salernitana: UFFICIALE l'ex-Juventus Tongya

Getty Images

Colpo a centrocampo per la Salernitana che riporta in Italia un talento cresciuto nelle nostre giovanili. Si tratta di, classe 2002 ex-Juventus, Marsiglia e Odense da cui è stato acquistato. Titolare in quasi tutte le selezioni giovanili italiane, era anche stato convocato da Roberto Mancini in uno dei celebri stage organizzati con la Nazionale maggiore.L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Odense BK per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’02 Franco Tongya. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027.

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, suo malgrado è stato fra i protagonisti della querelle plusvalenze dato che il suo passaggio valutato 8 milioni al Marsiglia in cambio di Marley Aké.