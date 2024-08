Com'è andata la prima di Dovbyk con la Roma

Getty Images

Artemha esordito in gare ufficiali con laalla prima di campionato in casa del Cagliari: tutti e 90 i minuti in campo per l'attaccante ucraino arrivato dal Girona, che ha messo a repentaglio lo 0-0 con unaNon una prestazione indimenticabile, primo tempo con un paio di situazioni pericolose e, nella ripresa, laLa traversa invece è arrivata su cross morbido da destra da parte di Dybala, che ha trovato Dovbyk ben posizionato sul secondo palo ma incapace di indirizzare il suo colpo di testa più in basso rispetto alla traversa.

Rimandato, quindi, Dovbyk, che non ha comunque avuto una quantità così grande di palloni buoni.e il classe 1997 potrà presentarsi al meglio al suo nuovo pubblico."Non era facile per lui, arrivavano campanili morbidi, difficili da controllare, benissimo nel secondo tempo quando ha tenuto palla e ha rischiato anche di fare gol. Ne farà tanti", il commento del tecnicoa Dazn al termine del match.