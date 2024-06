Come cambia il mercato della Juventus dopo l'infortunio di Kostic

AFP via Getty Images

Dalla Germania arrivano brutte notizie per la Juventus:. L'esterno della Serbia si è infortunato durante la sconfitta della sua nazionale al debutto contro l'Inghilterra, nei minuti finali del primo tempo è uscito tra le lacrime per un problema al ginocchio: lesione - o meglio: danneggiamento - del comparto legamentoso del ginocchio, evidenzieranno gli esami nei giorni successivi. Tempi di recupero: almeno 3-4 settimane ed Euro 2024 finito.- Probabilmente su Kostic caleranno anche i riflettori del mercato: nelle scorse settimane il giocatore era stato accostato a diversi club in Italia e all'estero, c'era un interesse concreto del Fenerbahçe ma ora la strategia della Juventus subirà qualche modifica.e bisognerà capire se i club che si erano interessati prima dell'infortunio sono ancora su Kostic, nonostante il brutto ko.

- Alla sua seconda stagione alla Juventus Kostic ha totalizzato più di 30 presenze tra campionato e coppa senza però segnare nessuno gol. L'ex Eintracht Francoforte ha già voltato pagina dopo aver lasciato il ritiro della Serbia che dovrà così continuare l'Europeo senza di lui; dopo il ko con gli inglesi dovranno affrontare la Slovenia giovedì 20 giugno alle 15, per poi chiudere la fase a gironi contro la Danimarca.